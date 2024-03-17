16 Mart'ta yapılan anket sonuçlarını kamuoyuna duyuran Ada Araştırma Şirketi, Bursa’da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.

1500 kişiyle yapılan ankette Cumhur ittifakı Adayı olan Alinur Aktaş, % 43.3 ile birinci olurken, CHP Adayı Mustafa Bozbey'in oyu %40.6'da kaldı.

Ankette Yeniden Refah Partisi Adayı %5.3'lük sonuçla sürpriz yaparak 3. sıraya çıktı.

Zafer Partisi Adayı Bayram Kazancı'nın %3.9'la 4. olduğu ankette , İYİ Parti Adayı Selçuk Türkoğlu 3.2'lik oyla 5. sırada kendine yer buldu.

Bir süredir CHP'ye yakın medya kuruluşları ve gazetecilerin Bursa'da Mustafa Bozbey'in öne geçtiğine yönelik söylemlerini ise Ada Araştırma şirketinin yaptığı anket çürüttü.

Hatta ankete göre yaklaşık 1 ay önce 1.5 olan puan farkının 2.7'ye çıktığı görülüyor.

Muhabir: MURAT AVCI