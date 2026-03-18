Terminal çevresinde de yoğunluk dikkat çekti. Hem yolcu otobüsleri hem de yakınlarını uğurlamak için gelen vatandaşların oluşturduğu araç trafiği nedeniyle bölgede denetimler artırıldı. Ekipler, trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken sürücülere kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Bilet fiyatlarında artış gözlemlendi. Bursa'ya yakın illere yapılan kısa mesafeli yolculuklarda bilet fiyatları 600 ile 800 lira arasında değişirken, uzun mesafeli seferlerde ise fiyatların 1.200 liradan başlayıp 2.300 liraya kadar yükseldiği görüldü.

Şehirlerarası taşımacılık sektöründe görev yapan vardiya amiri Nufel Kaplan, bayram öncesi yoğunluğun başladığını belirterek, "Bugün itibarıyla yoğunluğumuz başladı. Pazar günü daha da artmasını, pazartesi ve salı gününe kadar devam etmesini bekliyoruz. Trafik denetimlerinin artırılması bizim için de olumlu. Bu kontroller kazaların önlenmesi ve sürücülerin kurallara uyması açısından önemli" dedi.

Uzun mesafeli seferlerde ek sefer düzenlenmediğini vurgulayan Kaplan, "Bayram öncesi uzun yol seferleri genelde dolu olur. Bu hatlarda ilave servis açılmıyor, bu yüzden biletler hızlı tükenebiliyor. Ancak çevre illere olan kısa mesafeli yolculuklarda yoğun talep olursa ek seferler düzenleyerek yolcularımızın mağdur olmamasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Kaplan, özellikle dönüş yolculuklarının son günlere bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Yolcularımıza dönüş biletlerini de şimdiden almalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.