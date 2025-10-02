Örnek No:55*

T.C.

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/185 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/185 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi 534 Ada 3 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 154,44 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kain 1/2 arsa paylı Zemin Kattaki Kat İrtifaklı 1 bağımsız bölüm numaralı Mesken Vasıflı taşınmaz Beşevler Mahallesi Ekin(130) Sokak No:12 Nilüfer/BURSA adresindedir. Satışı istenen taşınmazın bulunduğu binaBodrum Kat + Zemin Kat + 1 Normal Kattan oluşmakta olan betonarme karkas niteliğinde bir binadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Binanın Zemin Katında 1 adet mesken Normal Katında 1 mesken olmak üzere toplam 2 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binada asansör yoktur. Bina yaklaşık 35 yıllıktır. Satışı istenen 1 bağımsız bölüm numaralı daire hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve1 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Dairenin ısınması müstakil kombili sistemle radyatörler ile sağlanmaktadır. Dairenin brüt alanı 98,00 m2 dir. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi 534 Ada 3 Parsel Zemin Kat Bb:1 Yüzölçümü : 154,44 m2 Arsa Payı : 1/2 İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planında konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 3.200.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.