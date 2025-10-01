Çam Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Dr. Öğr. Üyesi Yasin Çalışkan okula yeni başlayan 3-6 yaş arası çocuklarda oldukça yaygın görüldüğünü ve gelişimsel olarak beklenen bir süreç olduğunu belirterek, "Bu kaygı genellikle ağlama, ayrılmakta zorlanma, fiziksel şikâyetler (karın ağrısı, baş ağrısı) ve okula gitmeyi reddetme şeklinde kendini gösterir" dedi.

Çalışkan, çocuklarda bu kaygıyı azaltmak için şu tavsiyelerde bulundu:

"Okul hakkında pozitif konuşmalar yapın, okulun eğlenceli bir yer olduğunu vurgulayın

Okul binasını dışarıdan gösterin, mümkünse bahçesinde oynayın

Okul saatlerine uygun uyku ve beslenme rutini oluşturmaya başlayın

Ayrılık durumlarını kademeli olarak artırın (kısa süreli akraba ziyaretleri gibi)

Veda ritüeli oluşturun: Kısa, tutarlı ve net bir ayrılma rutini belirleyin

Uzun vedalar yapmaktan kaçının; bu kaygıyı artırabilir

"Öğle yemeğinden sonra geliyorum" gibi somut zaman ifadeleri kullanın

Çocuğunuzla geleceği planları yapın: "Okuldan çıkınca parkta oynarız"

Çocuğunuzun duygularını anlayışla karşılayın: "Beni özleyeceğin için üzgün olduğunu anlıyorum"

Kaygılarını küçümsemeyin veya "büyük çocuklar ağlamaz" gibi ifadeler kullanmayın

Evden bazı nesneleri (oyuncak, fotoğraf) götürmesine izin verin

Başarılarını kutlayın: "Bugün çok cesur davrandın!"

Çocuğunuzun özelliklerini, sevdiği aktiviteleri öğretmenle paylaşın

İlk haftalarda daha erken alım yapabilirsiniz

Öğretmenden günlük kısa bilgiler isteyin".

Çalışkan, ayrılma kaygısının 4-6 hafta sürmesi halinde, çocuğun günlük işlevlerini ciddi şekilde etkilediğinde veya fiziksel belirtiler (sürekli karın ağrısı, iştahsızlık) görüldüğünde çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanından destek alınmasını tavsiye etti. Çalışkan, "Her çocuk farklı bir tempo ile uyum sağlar. Sabırlı, tutarlı ve sevgi dolu yaklaşımınız, çocuğunuzun okul hayatına sağlıklı bir başlangıç yapmasında en önemli faktördür. Bu süreç çocuğunuzun bağımsızlık kazanmasına ve sosyal becerilerinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.