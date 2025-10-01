Kış aylarında ısınmak için akla ilk gelen besinin pekmez olduğunu söyleyen Betül Merd, "Soğuk havalar kapımızı çaldığında, hem bağışıklığımızı güçlendirmek hem de vücudumuzu sıcak tutmak için beslenmemize biraz daha dikkat etmemiz gerekir. İşte bu noktada akla ilk gelen geleneksel lezzetlerimizden biri; pekmez. Pekmez, içerdiği doğal şekerler sayesinde hızlı enerji sağlar, kan dolaşımını destekler ve özellikle üşüme şikâyeti olan kişiler için kış aylarında adeta doğal bir ısı kaynağıdır. Bunun yanında demir, kalsiyum ve potasyum açısından da zengindir. Özellikle sabahları bir tatlı kaşığı pekmez tüketmek, hem gün boyu enerji verir hem de vücut direncini artırır" dedi.

Merd, sadece pekmez değil; kuruyemiş ve kuru baklanın da kışın enerji vererek vücut ısısını koruyabileceğini söyleyerek, "Tabii ki sadece pekmez değil, kış aylarında bizi içten ısıtacak başka besinler de var. Zencefil ve tarçın gibi baharatlar, metabolizmayı hızlandırır, kan dolaşımını artırarak vücudu ısıtır. Kuru baklagiller, içerdiği kompleks karbonhidratlar sayesinde uzun süreli tokluk sağlarken aynı zamanda vücuda enerji verir. Kuruyemişler ise sağlıklı yağ asitleri ile hem bağışıklığı destekler hem de sıcaklık hissini artırır. Çorba ve sıcak bitki çayları da hem sıvı ihtiyacımızı karşılar hem de soğuk günlerde içimizi ısıtır. Kısacası, kış beslenmesinde doğanın bize sunduğu bu şifa kaynaklarını sofralarımızda bulundurmak çok önemli. Pekmez gibi geleneksel ürünlerimizi modern beslenme alışkanlıklarımızla birleştirerek, hem sağlıklı kalabilir hem de soğuk günlerde enerjimizi yüksek tutabiliriz" ifadelerini kullandı.