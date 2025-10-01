Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun, yüksek riskli bölgeye girdiği ve hedefe yaklaşık 90 deniz mili mesafe kaldığı bildirildi. Bu sırada, Gazze'deki saldırılarda görev alan İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Akdeniz yönüne füze fırlattığı, olayın ise teknik bir arızadan kaynaklandığı öne sürüldü.

Öte yandan, Sumud Filosu'ndan 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 11 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Artan gerilim üzerine filoda saldırı alarmı verilirken, İsrail donanmasına ait gemilerin teknelere müdahale amacıyla yaklaşmakta olduğu bildirildi.

İsrail, Alma Gemisini Kuşattı

Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, yolculuğunu sürdürürken, İsrail donanmasının müdahalesine yönelik beklenti giderek artıyor. Radarlarda yaklaşık 20 İsrail savaş gemisinin tespit edilmesi üzerine filodan yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bizimle temas kurarak rotamızı değiştirmemizi talep etti" denildi.

Bunun üzerine telsiz anonsuyla yanıt veren filo yetkilileri, "Bir kez daha vurguluyoruz; bu, Gazze'deki Filistinlilere yönelik barışçıl, şiddet içermeyen, insani bir dayanışma misyonudur. Misyonumuz uluslararası hukuk çerçevesindedir. Her türlü engelleme girişimi uluslararası hukuka aykırıdır. Tüm dünya bizimle, yapılacak her düşmanca eylemin sorumluluğu size ait olacaktır" ifadelerini kullandı.

Filo Komite Üyesi Yasemin Acar, İsrail donanmasına ait gemilerin şu anda "Alma" isimli yardım teknesini iki taraftan kuşattığını ve çok yakın mesafeye geldiğini belirterek, "Pozisyonumuzu aldık, müdahaleye karşı hazırlıklıyız" dedi.

Bu gelişmeler üzerine filodaki aktivistler, can yeleklerini giyerek gemilerin güvertelerinde toplandı. Filonun 3 mil uzağında ise İsrail donanmasına ait olduğu değerlendirilen 20’den fazla gemi tespit edildi.

Filoya Tehditler Sürüyor

İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu’nu telsizle uyararak, "Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız" dedi.