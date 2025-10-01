Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, radarlar aracılığıyla kimliği belirsiz 20’den fazla geminin tespit edildiği ve bu gemilerin filoya yalnızca 3 deniz mili mesafede bulunduğu bildirildi.

Açıklamada bu durumun muhtemel bir deniz ablukasının habercisi olabileceğine dikkat çekilerek, “Ne tehditler, ne tacizler ne de İsrail’in Gazze’ye yönelik yasa dışı ablukasını sürdürmeye yönelik girişimler bizi yıldırabilir,” denildi.

Öte yandan, filoda bulunan dünyaca ünlü çevre aktivisti Greta Thunberg, dikkat çeken bir video mesaj paylaştı. Gemiden yaptığı açıklamada Thunberg, “Bu gece İsrail güçleri tarafından gözaltına alınacağımızı düşünüyoruz. İsrail, bu eylemlerinin hesabını vermeli” ifadelerini kullandı.