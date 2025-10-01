Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılış toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e gelişinde TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Onur Kıtası’nı selamlayan Erdoğan, Şeref Kapısı’nda TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından karşılandı. Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk toplantısını Numan Kurtulmuş’un başkanlığında yaptı.

Yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM Tören Salonu’nda resepsiyon düzenleyen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, davetlilerini ağırladı.

Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve milletvekilleriyle sohbet etti.