Bursa Ticaret Borsası’nın 100. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı başkanlığındaki heyet, Anıtkabir’i ziyaret ederek, Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte, Bursa TB’nin 100. kuruluş yıldönümü çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Başkan Özer Matlı başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu.

Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçerken, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı;

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,

Bursa Ticaret Borsası olarak kurumumuzun 100. kuruluş yıl dönümünde huzurunuzdayız.

Sizi rahmet ve minnetle anarken, Türk Milleti’nin kurtuluş mücadelesine ve kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’ne duyduğumuz sonsuz şükranı ifade ediyor, bu muazzam mirasa olan sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzu gururla belirtmek istiyoruz.

Bursa iş dünyası temsilcileri olarak, sizin ilham veren liderliğinizde şehrimizi ve ülkemizi daha da ileriye taşımanın azmi ve kararlılığıyla hareket ediyoruz.

Mirasınızı en iyi şekilde yaşatmak, geleceğe dair hedeflerimize ulaşmak, ülkemizin potansiyelini en üst seviyelere çıkarmak, birlikte daha büyük başarılar elde edebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Birlik ve beraberlik içerisinde yürümeye devam edeceğimiz bu yolda, rehberliğinizi daima hissediyor, sizi bir kez daha şükran, minnet ve saygı ile anıyoruz. Ruhunuz şad olsun”