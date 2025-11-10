Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi sanatçıları tarafından verilen konser ayakta alkışlandı. Çağrı Pala’nın şefliğinde verilen konser sonunda Başkan Subaşı, koro ve orkestra üyelerine teşekkür ederek, çiçek verdi. Konser sonunda konuşan Başkan Subaşı, ‘’İyi ki Atatürk gibi bir değerimiz var’’ ifadelerini kullanarak, ‘’Arkadaşlarımız gerçekten kısa bir sürede çok iyi hazırlandılar ve böyle güzel bir geceyi bize yaşattılar. Atatürk gibi bir önderimiz olduğu için çok şanslıyız ve iyi ki Atatürk gibi bir değerimiz var. Çünkü Atatürk olmasaydı karşınızda ben Mimar Melek Mızrak Subaşı olmayacaktım, kız çocuklarımız en iyi şekilde okuyamayacaktı. Medeniyet ve çağdaşlığa dair sayamayacağımız birçok değerin sahibi olamayacaktık’’ dedi.

Konserde son eseri koro ile birlikte seslendiren Başkan Subaşı, üyelere çiçek vererek hatıra fotoğrafları çektirdi.