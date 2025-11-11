Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtecilik ve karışım yapan firmaları kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bakanlığın internet sitesinde, taklit ve tağşiş yaparak halk sağlığını riske atan firmalar, markalar ve ürünler listeleniyor.

LİSTEYE 3 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

Son olarak Bakanlığın yayınladığı listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 3 yeni ürün daha eklendi.

Şentek Organizasyon Tekstil İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Xoft İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Jetplus Maximum Performance marka macunda, sağlık açısından risk oluşturabilecek ilaç etken maddesi bulunduğu açıklandı.

Bakanlığın son güncellediği listede İstanbul'da Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait Öz Akçay Altın Yaprak siyah çayda ve yine aynı firmaya ait Öz Akçay marka filiz siyah çayda da gıda boyası tespit edildi.