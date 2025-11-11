Edinilen bilgiye göre, 2 Kasım'da Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı'nın 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedeni ekipler tarafından termal dron ile uçurum kenarında bulundu. Ekipler, Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşmak için çalışma başlattı.

Ekiplerce şelale tabanında ulaşılan cesette yapılan ilk incelemeye göre, kayıp çocuğun baş üstü düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Devam eden çalışmalar sonucunda anne Huriye Helvacı'nın cesedi de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre yukarısında, şelalenin üst tarafında bulundu.

Huriye Helvacı'nın, oğlunu kurtarmak isterken bataklığa saplanma ihtimali üzerinde duruluyor.