ABD Dışişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz hafta yayımladığı yeni yönerge, dünya genelindeki Amerikan konsolosluklarında dikkat çeken bir uygulamayı yürürlüğe soktu. Buna göre, konsolosluk görevlileri aşırı kilolu ya da belirli sağlık sorunları bulunan kişilerin vize başvurularını, gerekli görmeleri halinde reddedegiriş yapan bazı kişilerin ilerleyen süreçte kamu sağlık sistemine mali yük oluşturma riski gösterildi. Direktifte, başvuru sahiplerinin maddi durumlarının, sağlık geçmişlerinin ve sürekli bakım ihtiyacının değerlendirmede önemli kriterler olacağı vurgulandı. Düzenlemenin amacı ise, Amerikan kamu kaynaklarının korunması olarak açıklandı.

Yeni vize talimatı özellikle sağlık durumlarını odağına aldı. Telgraf’ın haberine göre, talimatta kalp-damar hastalıkları, solunum sorunları, kanser, diyabet ve ruh sağlığı rahatsızlıklarının tedavi maliyetlerinin yüz binlerce doları bulabileceği ifade edildi. Ayrıca obezite, hipertansiyon ve astım gibi kronik rahatsızlıklar da riskli gruplar arasında sayıldı.

Bundan böyle konsolosluk yetkilileri, vize başvurusunda bulunan kişilerin yaşamları boyunca sağlık ihtiyaçlarını kendi olanaklarıyla karşılayıp karşılayamayacaklarını sorgulayacak.

Sağlık ve maddi durum şartları genişletildi

Emeklilik çağındaki başvuru sahipleri ise çalışmadan da geçinebileceklerini kanıtlamak zorunda kalacak. Yeni düzenleme, Trump'ın şubat ayında imzaladığı bir kararnamenin devamı niteliği taşıyor. Söz konusu kararnamede göçmenlerin kamu yardımlarından yararlanmaları halinde oturma izni ya da yeşil kart almalarının engellenmesi öngörülüyordu.