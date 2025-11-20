Ana gündemin eğitim, iş ve istihdam olarak belirlendiği toplantıda Bozbey, hem mevcut projelere dair değerlendirmelerde bulunuyor hem de yeni dönem hedeflerine ilişkin açıklamalar yapıyor.

“EN UYGUN ULAŞIMI SUNMAYA VE GENÇLERE EN UYGUN DESTEĞİ VEREN KENT OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Eğitim alanında yapılan çalışmalara değinen Başkan Bozbey, “Her öğrenci için sağlanan yaklaşık 2000 TL desteğimiz var. Mahalle esnafımızla yaptığımız anlaşma geneli esnafımıza destek anlamında da gerçekleşmiş oluyor. Bursa Yuvam merkezimide 4-6 yaş çocuklarımıza destek vermeye devam ediyoruz. 32 merkezde 3100 çocuğumuza burada hizmet sunuyoruz. Atölyeler ve okul dışı öğrenme programlarıyla zenginleştirilmiş bir program sunuyoruz. 2025-2026 döneminde 1100 öğrencimiz donanımlı sınıflarda YKS’ye hazırlanmaktadır. Öğrencilerimize desteğimiz bununla da sınırlı değil. Nüfusa göre ilk 20 büyükşehir içinde öğrenci ulaşımını en uygun fiyata sunan kent Bursa’dır. Döviz kurlarının her maliyeti yukarı çektiği bir dönemde bu ağır yükün gençlerimizin ve öğrencilerimizin sırtına binmemesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin toplu ulaşım araçlarını kullanmasını arzu ediyoruz. Zorunlu fiyat düzenlemeleri maalesef bir gerçek. Bu süreci en az etkilenmeleri için yönetmeye çalışıyoruz. Buna rağmen en uygun ulaşımı sunmaya ve gençlere en uygun desteği veren kent olmaya çalışıyoruz. Gelecek vizyonumuzun da en net gerçeğidir. Yaz okullarında sporla buluştuğu, sanatseverlerin kültür fabrikasında ürettiği, kadın çiftçilerimizin eğitimlerle güçlendiği bu programlarla destek vermeye devam edeceğiz. Bursa’mıza daha donanımlı bir destek sunabilmek için iç eğitim çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Hizmet veren personelimizin de her yönden eğitimini sağlamak zorundayız. Şu anda bağımlılıkla ilgili nasıl mücadele ederiz iç eğitimini arkadaşlarımız yapıyorlar. Geçtiğimiz ay birçok projeye imza attık. Dairelerimizin öne çıkan çalışmalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı bir kez daha coşkuyla kutlamanın huzurunu mutluluğunu yaşadık. FSM bulvarında ve çeşitli yerlerde bu kutlamalara tanıklık ettik. 10 Kasım Atatürk’ü anma günü onu özlemle, minnetle andık. Bu sene 10 farklı noktada Atatürk anı defteri koyduk. Muhteşem yazılar var. Bursalıların burada saatlerce kuyruk bekleyerek not düşmek için beklediğini biliyoruz. Yönetici arkadaşlarımızla da Anıtkabir’i ziyaret ettik. Minnetimizi dile getirdik” diye konuştu.

“HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”

Tarımda yaptıkları çalışmaları açıklayan Bozbey, “Buğday tohumu silaj paketleme desteği yerini açtık, dağıtmaya devam ediyoruz. Küçükbaş hayvan yetiştiren 1603 aile işletmesine hem yem desteği hem de aşı desteği 4 bin lira olmak üzere 8000 lira katkı sağladık. Hayvancılığı da geliştirmek zorundayız. Bu kapsamdaki bir desteğimizdi” dedi.

“BURSA TURİZM AÇISINDAN HAK ETTİĞİ PAYI ALAMAYAN KENT”

Turizm alanında Bursa’nın eksikliklerine değinen Bozbey, “Hanlar Bölgesi Çalıştayı turizm açısından son derece kıymetliydi. 1.55 geceleme var. Bursa turizm açısından hak ettiği payı alamayan kent. Hanlar Bölgesi bizim için çok kıymetli. Gölyazı, İznik, Aktopraklık. Bu ay sonu Papa’nın geleceği söyleniyor. İznik öne çıktı ancak gelenler uğrayıp İstanbul’a geri dönüyorlar. Bursa’nın pay aldığını söylemek mümkün değil. Turist burada gecelerle Bursa’ya değer katacak. Özel bir çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte meyvelerini görmeye başlayacağız. Hem esnafın eğitilmesi lazım, ancak Hanlar Bölgesi’ni gece 2’ye 3’e kadar hareketli bir alan olarak yaşatırsak o zaman çok farklı bir şekilde değer artacak. Büyükelçilikleri dahi burada ağırladık. Osmanlı’nın ilk başkentiyiz diyoruz ama bunu anlatamıyoruz. Burada turistleri ağırlayamıyoruz. Yapımızın içerisine o turistleri sokup hikayeleri anlatamıyoruz. Yapılacak çok işimiz var. İstanbul’dan aşağı değil aslında. Bizim bu konuda sizlerin de katkısıyla farklı bir uygulama ile turist sayısını artırmak gibi bir sorumluluğa sahibiz. İyi Seyahat Defteri’ne girdik. Birincisi Aktopraklık, ikincisi Leylek Şenliği. Popülasyonu da yükseltecek eksikler varsa o hale gelmek lazım” dedi.