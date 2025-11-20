Ana gündemin eğitim, iş ve istihdam olarak belirlendiği toplantıda Bozbey, hem mevcut projelere dair değerlendirmelerde bulunuyor hem de yeni dönem hedeflerine ilişkin açıklamalar yapıyor.

“BURSALI 2 ŞEHİDİMİZ VAR”

Konuşmasını son yaşanan uçak kazalarında hayatını kaybeden şehitleri anarak başlayan Başkan Bozbey, “Yaşadığımız acı bir haberle paylaşmak istiyorum. Hakikaten hepimizi derinden üzen Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ait uçağın düşmesi sonucu kahramanlarımızın şehit olması bizi derinden yaraladı. Bursalı 2 şehidimiz vardı. Akabinde yangın söndürme uçağımızın düşmesi hepimizi üzen olaydı. Tabiki bizler bu acıları yüreğimizde hissediyoruz. Nedeni niçini daha sonra silahlı kuvvetlerimiz açığa kavuşturacak” dedi.

“SADECE BURSALI 10.000 VATANDAŞIMIZ İŞİNİ KAYBETTİ”

‘Yerel sorunlarla bugün buradayız’ diyerek konuşmasına devam eden Bozbey, “Ana başlığımız Eğitim, İş ve İstihdam çalışmalarımız. Uzun süredir ekonomik sorunları yaşayan kentlerin başında geliyoruz. DOSAB’ta toplantı vardı. O gecede bir konuşmacı 1 yıl içerisinde 40 bin çalışandan 30 bin çalışana düştük dedi. Sadece DOSAB'ta Bursalı 10.000 vatandaşımız işini kaybetti. Bursa geneline baktığımızda bunun çok daha fazlasının olduğunu biliyoruz. İnegöl’den tutun Karacabey’e kadar her yerde olduğunu farkındayız. Bizde neler yapıyoruz bu konuda onu paylaşmak üzere buradayız. Her 15 günde 1 Başkan Bozbey burada programında %55-60 civarında iş talebi ile karşı karşıyaydık. Şu anda %96- 97-98’e varıncaya kadar. Tabi ki belediyelerin işsizlik sorunun çözme gibi bir konusu olamaz zaten. Bugün inanın keşke bir perde olsa sadece sizler görseniz duysanız gelen insanların hikayelerini, oturur ağlarsınız. Ona rağmen iş olanağı oluşturmak mümkün olmayabilir. Bizler Bursa Kent Akademisi ve İş Ofisimizle iş arayan hemşehrilerimizi işverenlerle buluşturuyoruz. Çünkü hakikaten birçok gencimiz üniversitelerden mezun oluyor. Üniversitelerinde yapılarını değiştirip dünyanın geleceği mesleklere hazırlık yapmaları gerekirken, halen daha üniversitelerimizde çok mezun olmasına rağmen oradan mezun vermeye devam ediyor. Diploma yeterli değil arkadaşlar. İnşaat mühendisleri dahi asgari ücretle iş arıyorlar. Çalışmak zorunda kalıyorlar. Arkadaşlarımız işverenle işvereni bir araya getiriyor. Öncesinde eğitim veriyoruz. Bundan 10-15 sene önce personel alırlardı, eğitirlerdi. Şimdi o da maliyet diyorlar. Biz bu konuda hazırlığımızı yaptık. Tüm mesleki eğitimlerimizi Bursa Kent Akademisi çatısı altında topladık. Hemşehrilerimizin kolay ulaşabileceği bir alan oluşturduk. Bursa’mızda eğitim ve istihdamı bir araya getiren bir öncü olarak herkesin potansiyelinin çıkaracağı bir alanı oluşturuyoruz. Güçlü bir öğrenme ekosistemidir. Her yaştan bireye hitap etmekteyiz. Teorik bilgilerle uygulamalarla destekleniyor. Kalıcı ve etkili öğrenme deneyimi ortaya çıkmaktadır. 28 farklı alanda 983 eğitim programda, 11 uzmanlık okulu, 1 İpek üretim tasarım merkeziyle eğitimden istihdama giden yapıyı destekleyen yapıyı oluşturmaktayız. Eğitim, belgelendirme ve kariyer danışmanlığı gibi işgücü niteliğini artırmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü’müzden talebimizi yineleyeceğiz. Belgelendirme talebimizi iletmiştik ancak cevap alamadığımız için ortak hareket etmemiz gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Bizler bu eğitimi veriyoruz ancak Milli Eğitim’le birlikte MEB üzerinden belgeleri vermenin önemini tekrarlıyoruz. Eğitimini tamamlayan hemşehrilerimiz doğrudan istihdama yönlendiriyoruz. İş kurma stratejileri, ürün fotoğrafçılığı, dijital tasarım ile ilgili konularda eğitim veriyoruz. Bursalı kadınlar aile bütçelerine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Her ay Ulucami’nin yanında pazar günü yerel esnafı etkilemeyecek şekilde meydan kadınlara bırakılacak. Son derece mutlu olduklarını onların ifadeleriyle duymanızı isterim. Dijital altyapımız sayesinde kırsaldan kent merkezine kadar bölgesel işgücü ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Uygulamalarımız hem esnek hem de yerel gerçekliğe uygun hale gelmektedir. Bursa’mızın en büyük gücü insandır. Bir kenti geleceğe taşıyan insanlarıdır. Bu anlayışla kurmuş olduğumuz Bursa Kent Akademisi hemşehrilerimizi potansiyelini ortaya çıkaran çok güçlü bir yapıyı oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.