Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

İnegöl Jandarma komutanlığı KOM ekipleri Turgutalp mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde 2 şahsın captagon isimli uyuşturucu hap satışı yaptığı bilgisine ulaştılar. Ekipler şahısları takibe aldılar. Satış yapan 2 uyuşturucu taciri A.A.(36) ve A.E.(22), ekiplerce suçüstü yakalandılar. Şahısların üzerine yapılan aramada çok miktarda captagon marka uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındılar.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ