Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Ekipler, metrelerce sürüklenen araçta bulunan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaralılardan 2’si hastaneye kaldırıldı, ancak tedaviye rağmen her iki ağır yaralı da yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Gürsu ve Kestel ilçelerini kapsayan ormanlık alandaki yangın 24 saati aşkın süredir devam ediyor. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, fırtına nedeniyle tekrar etkisini artırarak Ağlaşan köyüne doğru ilerledi. Bu bölgeye müdahale etmek için yola çıkan su tankeri, sarp arazi nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma sürüklendi.

T.C. Bursa Valiliği, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, “Orman yangınına su taşıyan tankerin şarampole yuvarlanması sonucu 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verdi. Valilik, bölgede süren yangın söndürme çalışmalarına destek verirken yaşanan bu talihsiz kazanın, bölge halkını derinden üzdüğünü belirtti.

Olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.