Ziyaretin dikkat çeken hikâyesi ise sosyal medyada yaşandı. TÜGVA Yaz Okulu öğrencileri, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a hitaben hazırladıkları videoda, "Başkanım bu gönderiye yorum atarsanız müdürümüz bize dondurma ısmarlayacak." ifadelerini kullandı. Başkan Alper Taban da öğrencilerin çağrısına kayıtsız kalmayarak videoya, "Gazozlar da bizden." yorumunu yaptı.

Başkan Taban'ın verdiği söz, yaz okuluna gerçekleştirilen ziyarette yerine getirildi. AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, öğrencilerle bir araya gelerek onlara İnegöl gazozu ikram etti. Öğrenciler de sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Program kapsamında öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri, yaz okulundaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Yaz okulu programları çocuklarımızın ve gençlerimizin hem eğlenerek öğrenmelerine hem de güçlü bir karakter kazanmalarına katkı sağlıyor. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen TÜGVA İnegöl teşkilatını gönülden tebrik ediyorum." dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise gençlere yönelik her projeyi önemsediklerini vurgulayarak, "Geleceğimiz olan evlatlarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Belediyemiz olarak gençlerimizin eğitimine ve sosyal gelişimine katkı sağlayan çalışmaların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da yaz okullarının gençlerin gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Ülkemizin geleceğini inşa edecek gençlerimizin bilgiyle, ahlakla ve milli şuurla yetişmesi büyük önem taşıyor. TÜGVA'nın bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaları kıymetli buluyor, emek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyaret, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.