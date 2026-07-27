Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlerin uluslararası organizasyonlardaki başarılarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Çin’in Şangay kentinde, 117 ülkeden 666 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 67. Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda Türk öğrenciler 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Litvanya’nın Vilnius kentindeki 37. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’nda ise Türkiye’yi temsil eden öğrenciler 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Özbekistan’ın Taşkent kentinde düzenlenen 58. Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda 4 gümüş madalya, Kolombiya’nın Bucaramanga kentindeki 56. Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda da 5 gümüş madalya Türkiye’nin oldu.

Bakan Kacır, öğrencileri tebrik ederek Türkiye’yi başarıyla temsil eden gençlerin ülkeye büyük gurur yaşattığını belirtti.