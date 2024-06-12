Bursa Valiliği koordinesinde Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ve Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Binbaşı Erdal Kıreker de katılım gösterdi. Vali Demirtaş şu ifadeleri kullandı;

"Kıymetli Bursalı Hemşehrilerim, Sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bursamızda huzur ve asayişin sağlanması amacıyla Nisan ve Mayıs aylarında yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdiğimiz Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantımızı gerçekleştiriyoruz.

Nisan-Mayıs aylarındaki güvenlik faaliyetlerimiz neticesinde, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, olay sayılarında önemli bir düşüş olduğunu ve suçları aydınlatma oranımızın arttığını sizlerle paylaşmak istiyorum. 2024 yılı Nisan-Mayıs aylarında, bir önceki yılın aynı dönemine göre asayiş olaylarında %14 oranında bir azalma yaşanmıştır. Suçların aydınlatma oranı ise %82'den %95'e yükselmiştir. Bu dönemde meydana gelen 19.790 asayiş olayında, 15.145 kişi yakalanmış ve bu kişilerden 370’i adli makamlarca tutuklanmıştır.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda %60’lık bir azalma yaşanmış olup, aydınlatma oranı %53’ten %80’e çıkmıştır. Göreve başladığımız günden itibaren, il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar ve uygulamalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan toplam 19.286 kişi yakalanmıştır. Bu şahısların 600'ü 10 yıl veya üzeri, 1.209'u 5-10 yıl arası ve 6.922'si ise 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasına sahiptir.

Saygıdeğer Bursalı Hemşehrilerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda, kaçakçılık ve organize suç örgütleriyle etkili bir şekilde mücadele ediyoruz. Şehrimizde suçluların nefesini kesinceye kadar bu mücadeleye devam edeceğiz.

Son iki ayda, 303 kaçakçılık olayında güvenlik birimlerimizin çalışmaları sonucunda 473 kişi yakalanmış ve 98 kişi tutuklanmıştır. Nisan-Mayıs aylarında kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 10 planlı operasyon neticesinde 80 kişi hakkında işlem yapılmış ve bunlardan 49’u tutuklanmıştır. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan uyuşturucu tacirlerine karşı azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Son iki ayda 1.750 narkotik olayı meydana gelmiş olup, bu olaylarda 1.997 kişi yakalanmış ve 253 kişi tutuklanmıştır. Ayrıca, 5 planlı operasyon sonucunda 176 kişi hakkında işlem yapılmış ve bu şahıslardan 115’i tutuklanmıştır. Adalete teslim edilen şahıslarla birlikte, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve sokaklarımızdan temizlenmiştir. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.15-23 Haziran 2024 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı dolayısıyla toplamda 29 bin 242 personelimiz görevinin başında olacaktır. Bursa’da huzurun sağlanmasında gece gündüz demeden çalışan, büyük emek harcayan kaymakamlarımıza, emniyet müdürümüze, jandarma komutanımıza, sahil güvenlik komutanımıza ve tüm kolluk görevlilerimize teşekkür ediyor; duyarlılıkları ve katkıları için saygıdeğer Bursalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum."