Garanti BBVA dijital oto kredisindeki marka çeşitliliğini esnaf, KOBİ ve ticari firmalar için arttırdığını duyurdu.

Garanti BBVA, tüzel ve şahıs firması müşterileri için Temmuz 2023’te hayata geçirdiği dijital kanallardan oto kredisi kullanımındaki marka çeşitliliğini artırıyor. Bankanın 2 markayla başladığı dijital oto kredisi hizmeti 40 markaya çıkıyor. Bankanın tüzel ve şahıs firması müşterileri için geliştirdiği ve uçtan uca dijital deneyim sunan ticari amaçlı 0 km araçlar için sağladığı dijital oto kredisine mobil uygulama ve internet üzerinden ulaşılabiliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, “Dijitalleşen dünyada banka olarak müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirerek onların hayatlarını kolaylaştırmayı sürdürüyoruz. Her alanında olduğu gibi araç satışında da modeller günden güne değişiyor ve dijital kanallara yoğunlaşıyor. Ödeme ve kredi sistemlerindeki dijital kanallardan artan satışların etkisiyle geçtiğimiz temmuz ayında tüzel ve şahıs firmaları için hızlı ve kolay şekilde kullanılan dijital oto kredisi hizmetini sunmaya başlamıştık. İlk süreçte sadece iki markanın araç satışlarında geçerli olan bu krediyle haziran ayından itibaren 40 farklı marka aracın satışı gerçekleşecek. Müşterilerimizin daha fazla araç markasında kullanabileceği dijital oto kredisi hizmetimizle, kredi kullanma, sözleşme ve teminat yapısı kurulması gibi işlemlerin tamamı dijital ortamda yapılmaya devam edecek. Banka olarak amacımız araç satın almak isteyen esnaf, KOBİ ve ticari müşterilerimizin şubeye gitmeden, diledikleri yer ve zamanda dijital çözümlerle yanlarında olmak. Otomotiv sektörüne uygun dijital yeni ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin zaman tasarrufuna katkıda bulunmaya destek olacağız” dedi.