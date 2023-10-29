Bursa Valiliği tarafından düzenlenen programla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı kutlandı. Atatürk Caddesi’nde yapılan törene büyük ilgi gösteren vatandaşlar, ellerinde bulunan Türk bayraklarıyla kutlamaları izledi. Düzenlenen törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Osman Mesten, Ahmet Kılıç, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan gibi isimler katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tören alanındaki Bursa halkını selamladı. İstiklal Marşı’nın okunup Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinden sonra mikrofonu eline alan Vali Demirtaş, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. İstiklal mücadelesinin bıraktığı en önemli miraslardan birinin şüphesiz Cumhuriyet olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, “Cumhuriyet milletçe kıyama duruşumuzdur. Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın teminatıdır. Cumhuriyet'te bu coğrafyadaki varlığını perçinleyen milletimiz rotasını tam bağımsızlık ve muasır medeniyet seviyesi hedefine yöneltmiştir. Bunun için demokrasi ve Cumhuriyeti baş tacı etmiş, dahili ve harici pek çok badireyi, basireti, feraseti ve cesaretiyle atlatmayı başarmıştır. Bizler yüz değil, bin yıl geçse de ecdadımızdan yadigar bu ruh ile yol almaya devam edeceğiz. En başta istiklal ve Cumhuriyetimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Sevgili gençler sizler umudumuz, geleceğimiz ve en kıymetli varlığımızsınız. İstikbali aydınlatacak, sizlersiniz. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, devletimiz, cumhuriyetimiz ve demokrasimiz sizlere emanettir. Sizlerin bu manevi emanetlere gözünüz gibi bakacağınızdan asla şüphemiz yoktur” dedi.

Gösteriler, Yıldırım Halk Oyunları Ekibi ile başladı. Ardından Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin Zeybek gösterisi ve tören geçişi ile sona erdi. Burada yapılan törenin ardından yapılan 100’üncü yıl yürüyüşü de hem protokolün hem de Bursa halkının yoğun katılımıyla yapıldı. Heykel Atatürk Anıtı önünden başlayan Cumhuriyet yürüyüşünde, Cumhuriyet Caddesi de Türk Bayraklarıyla adeta gelincik tarlasına döndü. 100’üncü yıl yürüyüşü Zafer Plaza meydanında tamamlandı.