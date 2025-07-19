Valilik tarafından yapılan paylaşımda, 20 Temmuz 2025 Pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde artarak mevsim normallerinin 3 ila 9 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları konusunda dikkatli olmaları istendi. Vatandaşlara tedbirli davranmaları çağrısında bulunuldu.

Uyarının geçerli olduğu tarih aralığı ise 20 Temmuz 2025 saat 10.00’dan başlayarak, 25 Temmuz 2025 saat 21.00’e kadar sürecek.