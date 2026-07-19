​Hafta sonu tatilini geçirmek için Güzelyalı'yı seçen Bursalılar, denizin bir anda kırmızıya boyanmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Çevre kirliliği korkusu nedeniyle denize giren herkes sudan çıktı.

​Zeytin Fabrikası İddiası

Çevredeki vatandaşlar ve görgü tanıkları, bu sıra dışı durumun bölgede faaliyet gösteren bir zeytin fabrikasının atıklarını arıtmadan doğrudan denize deşarj etmesi yüzünden kaynaklandığını iddia etti. ​Konuyla ilgili yetkililerin inceleme başlatması ve sudan numune alarak renk değişiminin kesin nedenini belirlemesi bekleniyor.