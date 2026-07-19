Hafta sonu tatilini geçirmek için Güzelyalı'yı seçen Bursalılar, denizin bir anda kırmızıya boyanmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Çevre kirliliği korkusu nedeniyle denize giren herkes sudan çıktı.
Zeytin Fabrikası İddiası
Çevredeki vatandaşlar ve görgü tanıkları, bu sıra dışı durumun bölgede faaliyet gösteren bir zeytin fabrikasının atıklarını arıtmadan doğrudan denize deşarj etmesi yüzünden kaynaklandığını iddia etti. Konuyla ilgili yetkililerin inceleme başlatması ve sudan numune alarak renk değişiminin kesin nedenini belirlemesi bekleniyor.
Kaynak: ALEYNA BERFE KURT