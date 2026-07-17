Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Alper Taban, kavşak projesinin İnegöl ulaşımına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Şehitler Mahallesi Köprülü Kavşağı'nı inceledik. Yan yolları ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla birlikte güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak. Ayrıca bu kavşak, Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı ile Kuzey Çevre Yolu'nun bağlantı noktası olacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da inceleme sonrası yaptığı paylaşımda, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkanı Alper Taban ve teşkilat mensuplarıyla birlikte çalışmaları yerinde değerlendirdiklerini belirtti.

Salman, ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak yatırımın son durumu hakkında bilgi aldıklarını ifade ederek, projenin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasını temenni etti. Açıklamasında, "Şehrimizin geleceği için eser ve hizmet siyasetini aynı kararlılık ve azimle sürdürmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yapımı süren Şehitler Mahallesi Köprülü Kavşağı'nın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik akışının rahatlaması, güvenli ulaşımın sağlanması ve Kuzey Çevre Yolu ile Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı arasındaki bağlantının güçlendirilmesi hedefleniyor.