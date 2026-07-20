

Şahin Biba başkanlığında belediye bürokratlarından oluşan heyet, Dereçavuş Mahallesi'nden Ovaakça Mahallesi'ne kadar uzanacak yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki atıksu kollektör hattı inşaatını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Vekili Biba, gelinen son durum ve projenin önemi hakkında açıklamalarda bulundu.



"Hedefimiz eksiksiz bir şekilde hizmete açmak"

'Osmangazi ilçesi Atıksu Kolektörleri İnşaatı Yapım İşi'nin BUSKİ tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirten Başkan Vekili Biba, "127 milyon 192 bin lira bedelle projemizi imzaladık. 21 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla yer teslimini gerçekleştirdik. Önümüzde 730 günlük yoğun bir çalışma dönemi var. Hedefimiz, projemizi 19 Mayıs 2028 tarihinde eksiksiz bir şekilde tamamlayıp hizmete açmak" dedi.





"Bu hat sayesinde Nilüfer Çayı kirlenmeyecek"

Dereçavuş Mahallesi'nden başlayıp Ovaakça'ya kadar uzanan, toplam 2 kilometre uzunluğunda çok güçlü bir atıksu kollektör hattı inşa ettiklerini ifade eden Başkan Vekili Biba, hat üzerinde ihtiyaca göre bin, bin 200 ve bin 400 santimetre çaplarında devasa kanalizasyon boruları kullanılacağını dile getirdi. Tamamlandığında Dereçavuş, Çağlayan, Gündoğdu, Dürdane, Karabalçık ve Ovaakça mahallelerinin bu hatta entegre edilmiş olacağını anlatan Başkan Vekili Biba, "Çalışmalar bittiğinde bu mahallelerimizden gelen tüm atıksu, hiçbir pompa veya enerji maliyeti gerektirmeksizin, tamamen cazibeli yani yerçekimi akışıyla Hançerli'deki Nilüfer Arıtma Tesisi'ne ulaşacak. Bu projenin bize sağlayacağı en büyük kazanım, Nilüfer Çayı'nın kirlenmesini önleyecek olmasıdır" diye konuştu.

Çalışmayla beraber bölge altyapısının modern ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağını söyleyen Başkan Vekili Biba, "İşletme maliyetlerinde çok ciddi verimlilik sağlayacağız. Bölgemiz atıksu yönetimi adına milat niteliğindeki bu projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.