Meteoroloji kaynaklı uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Bursa genelinde şiddetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın özellikle yüksek kesimlerde ve açık alanlarda yer yer 70 kilometreye kadar ulaşabileceği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç veya direk devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, gün boyunca hava koşullarının takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu.

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Kaynak: Haber merkezi