Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Osmangazi Meydanı’nda incelemelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Bir süre önce Bursa’daki görevine başlayan Vali Mahmut Demirtaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dündar, makamında ağırladığı Vali Demirtaş’a belediyenin çalışmaları ve ilçe hakkında bilgiler verdi.

Belediye binasının girişindeki vizyon projelerin maketlerini inceleyen Vali Demirtaş’a ziyaretin anısına Başkan Dündar tarafından Orhan Gazi’nin miğferinin replikası hediye edildi.

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal'ın da hazır bulunduğu ziyaret sonrasında Başkan Dündar, Vali Demirtaş’a ilk etap çalışmalarında sona gelinen Osmangazi Meydanı’nı gezdirdi.

Bursa’nın merkezindeki çöküntü alanı kamulaştırma çalışmalarının ardından yerin 24 metre altında 4 katlı otopark ve meydana dönüştürdüklerini belirten Başkan Dündar, 2 bin araçlık otoparkın şehir trafiğinin azalmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Vali Demirtaş ise yakın bir zamanda hizmete açılacak Osmangazi Meydanı’nın Bursa için hayırlı olmasını temenni etti.