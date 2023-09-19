Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Altıeylül Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Altıeylül Belediyesine bağlı Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi binasında bulunan birimleri gezen Vali İsmail Ustaoğlu sonrasında Belediyenin yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri içeren sunumu izledi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ziyarette bulunan Vali İsmail Ustaoğlu’na Altıeylül Belediyesini ziyarette bulundukları için teşekkür etti. Başkan Avcı, “Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu’nu Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.

ALGEM binasında yer alan sinema salonunda Altıeylül ilçesini tanıtan bir video ile kısa bir sunum gerçekleştirildi. ALGEM binasını da gezen Vali İsmail Ustaoğlu, Başkan Hasan Avcı’dan bilgiler aldı. Vali İsmail Ustaoğlu; ALGEM’de bulunan giyim marketi, çocuk üniversitesi sınıflarını, robotik kodlama atölyelerini, dijital sınıflarını, atölyeleri, etüt merkezlerini gezdi.