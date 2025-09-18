

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve daire başkanlarının da katıldığı ziyarette Başkan Bozbey, " Bugün de buradayız, İnegöl’deyiz. Bütün ekibimiz de burada. İlçe başkanlarımız, daire başkanlarımız ile en üst yönetim grubu olarak bugün akşama kadar buradayız. Hem İnegöl’ün sorunlarını paylaşacağız. Hem de sizleri ziyaret ederek ortak yapacağımız projeleri yapacağız. Bismillah diyerek önce sizden başladık. Her gittiğimiz yerde önce kaymakamımızı ziyaret ediyoruz ondan sonra belediye başkanımızı. Ama belediye başkanımız izindeymiş. Ama diğer muhtarlarımızla, odalarda, öğleden sonra vatandaşla bir araya geleceğiz. Heyetlerimizi de gittiğimiz yere çağırıyoruz. Bugün Alman heyetini İnegöl’de ağırlayacağız. Bizim böyle bir projemiz var ziyarete geleceksiniz ama İnegöl’deyiz. Ofisimizi oraya taşıdığımız için buyurun dedik. Akşamüzeri de Kanadalı. Özellikle dijitalleşme konusunda. Biz Bursa’da başladık, özellikle kavşaklarda kullanmaya başladık. Sizin koyduğunuz sinyalizasyon şebekesi orada hangi yola hizmet ediyorsa haberleşerek yapay zeka kendi karar veriyor" dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise "Bizim üreticilerimizin burada gayretleri, çalışmaları çok önemli. Tabi geçmişten getirdiğimiz bir birikim var. Osmanlıdan beri İnegöl bu işin içerisinde. Bunu modern çizgilerle, tasarımla, markayla birleştirerek tüm dünyaya satıyoruz. İnegöl ve Türkiye’miz için gurur verici. 2 gün içerisinde Avrupa’nın bir yerinde satın alınan mobilyayı teslim edebilecek bir lojistik kapasitemiz de var. Biz bununla gurur duyuyoruz. Ama şunu da unutmayalım ki sektörde emek yoğun. Az önce konuştuğumuz yapay zeka ve teknolojinin hayatımıza girmesiyle yoğun sektörlerde zorlanmaya başladı. Bizim OSB’mizde 2. Ve 3. Etap genişleme çalışmalarımız devam ediyor. Biz oraya sadece sadece mobilya değil diğer sektörleri de kabul edebiliriz diye karar aldık. Çünkü malumunuz ona bağımlı kalırsak şehrimiz için yazık etmiş oluruz. Dünyanın gidişatına göre yön veriyoruz. Aslında ülkemizin her şehri bu kapasitede üretebilse, satabilse topyekün bugünkü seviyemizin üstünde oluruz. Biliyorsunuz burası cari veren bir şehir. Bunu da insanlarımızla, sanayicimizle birlikte iş yapma kültürünü kullanarak başarıyorlar. Hep beraber belediyeler, kamu kurumlarımızın ortak gayesi önlerini açmak. İnşallah daha da güzel olur. Hem şehrimize, hem kurumlarımıza değer oluşturmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.