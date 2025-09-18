

Kaza saat 22.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Bizim ile Ilıca sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Bizim sokaktan çıkan Sürücü Nurhan Ç.(54) yönetimindeki 16 HZ 999 plakalı Cip, Ilıca sokakta seyreden sürücü Metin A.(61) yönetimindeki 16 AVA 281 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu cipteki yolcu olan Köfteci Orhan işletmesi sahibi Orhan Çelik(59) hafif şekilde yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ