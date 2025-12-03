Açıklamasında Birleşmiş Milletler tarafından engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ilan edilen günün, toplumun eksiklerini görmesi ve daha kapsayıcı bir gelecek için yeni hedefler belirlenmesi açısından önemli bir hatırlatıcı görevi üstlendiğini belirten Ayyıldız, engellilere yönelik çalışmaların bir günle sınırlı olmadığını kaydetti.

Ayyıldız, engelli bireylerin yaşamın her alanına tam ve eşit katılımını esas alan yaklaşımın, Türk medeniyetinin insana verdiği değerin bir yansıması olduğunu ifade etti. Tarih boyunca engelli bireylerin toplumdan ayrıştırılmadan desteklendiğini vurgulayan Ayyıldız, gerçek engelin fiziki yetersizliklerden ziyade tutum ve zihniyetlerde ortaya çıktığını söyledi.

Dünyanın birçok yerinde engelli bireylerin hala dışlandığına dikkat çeken Vali Ayyıldız, Türkiye’nin engelli vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim haklarına erişimi konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini dile getirdi. Engellilere yönelik hizmetlerin bir lütuf değil, hakların teslimi olduğunu belirten Ayyıldız, Bursa’daki tüm kurumların engelli bireylerin hak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Ayyıldız açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Bizler; insanı, yaratılmışların en değerlisi kabul eden, tüm varlıkları Allah'ın bir emaneti olarak gören bir medeniyetin mirasçılarıyız. "Yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevmek" düsturuyla büyümüş, insana hizmet etmeyi en büyük sorumluluk bilen bir kültürün evlatlarıyız. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” müjdesini rehber edinerek engelli kardeşlerimizin her daim yanında olmak için çaba göstermek görevlerimizin en temelidir.

Bu anlamlı günün, engelli bireylerimizin yaşadığı sorunlara ilişkin toplumsal duyarlılığın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini muhabbetle selamlıyor; sağlık, huzur ve esenlik dolu bir yaşam temenni ediyorum."