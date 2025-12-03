MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinde şehit ailelerine seslenerek, "Başlarını öne eğdirmeyiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamen kapalıyız. Cumhuriyetin kuruluş felsefesini zafiyete uğratmayız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklamalarını TürkGün gazetesine verdiği röportajda paylaştı.

Milletin "Terörsüz Türkiye" atılımlarının arkasında olduğunu belirten Bahçeli, "Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacak. Terörsüz Türkiye hedefine zehirleme arasında olanlara milletimiz kulak asmayacak, itibar etmeyecek. Kim ki Terörsüz Türkiye'den rahatsızsa bir karanlık, bir kurnazlık, bir kumpas içinde" dedi.

Bahçeli, şunları söyledi:

"Hedef büyüktür, bu hedefin gerisine düşmek, tavize ve teslimiyete boyun eğmek söz konusu değildir. Göreceli anlaşmazlıkları önce çoğaltıp sonra körükleyen, ardından da düşmanlıklara dönüştürmek için fitne yayan iç ve dış hıyanet şebekesinin çarkı kırılacaktır.

Türkiye kutlu bir doğum arifesindedir. Bu doğumun sancıları olabilir, yanlış anlamalar olabilir, bazen sinirler de gerilebilir, hatta temaslar zayıflayarak mesafeler açılabilir; fakat sabır, sebat ve soğuk kanlılıkla Türkiye sevdasında buluşmamız, ortak ve parlak bir geleceğe yürüme kararlılığımız her soru ve sorunla başa çıkmaya kafidir. "

Şehit aileleri ile gazilere gönüllerini ferah tutmaları çağrısında bulunan Bahçeli, "Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız. Türkiye'nin egemenlik hukukunu, Cumhuriyetin kurucu ve kuruluş felsefesini zafiyete uğratacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayız" diye konuştu.

Kürtlerin terörle hiçbir şekilde ilişkilendirilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, "Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı. Türkiye Cumhuriyeti şefkatlidir. Biz hep birlikte Türkiye’yiz, hepimiz Türk milletiyiz" ifadelerini kullandı.