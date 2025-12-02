Büyükçekmece Adliyesi’nin adli emanetinde bulunan yüklü miktarda altın ve gümüşün kaybolması üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Emanet biriminin müdürü, babasının kanser tedavisi nedeniyle refakat izninde olduğu için görevi geçici olarak bir memur devralmıştı. Yapılan kontrollerde kasadaki 25 kilo altın ile 55 kilo gümüşün eksik olduğu anlaşıldı. Bu durum üzerine vekil memur gözaltına alınırken soruşturma derinleştirildi. Şüpheli memur ifadesinde, birime çok sayıda hizmetlinin girip çıktığını söyleyerek kamera kayıtlarının incelenmesiyle gerçeklerin ortaya çıkacağını ileri sürdü.

Kamera Kayıtları İnceleniyor

Adli emanetten kaybolan yaklaşık 25 kilo altın, 55 kilo gümüş ve çeşitli ziynet eşyalarının tek seferde dışarı çıkarılmasının zor görülmesi üzerine güvenlik kameralarının kasım ayının başına kadar geriye dönük olarak incelendiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında HTS ve BAZ kayıtlarının da mercek altına alındığı belirtiliyor.

Altınlar O Operasyonla Ele Geçirilmiş

Diğer yandan, Adli emanette tutulan altın ve gümüşlerin, geçtiğimiz günlerde vatandaşlık operasyonu kapsamında ele geçirilen değerli eşyalar olduğu öğrenildi.