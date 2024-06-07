BASKF Başkanı olması durumunda spor kulüplerinin şikayet ettiği tüm sorunları çözüme kavuşturacaklarını söyleyen Yıldız, çok güçlü bir yönetim oluşturduklarını söyledi.

HAFTA İÇİ MAÇLAR OYNANMAYACAK

Kendilerinin seçilmesi halinde hemen uygulamaya geçirmek istediği projesini anlatan Yıldız, “Kesinlikle ilk yapacağımız çalışmalardan biri hafta içi maçlarını kaldırmak olacak. Eğitim gören çocuklarımız hafta içi oynanan resmi maçlar nedeniyle yıl boyunca ciddi devamsızlıklar yapıyorlar. Hem veliler, hem de çocuklarımız bundan şikayetçi. Biz de rahatsızız. Evlatlarımızın istikbali bizim için çok kıymetli. Hafta içi maçlarını hafta sonları oynatarak bu sorunu kökten çözeceğiz. Buna söz veriyorum” dedi.

BURSA GECE MAÇLARINA HAZIR OLSUN

Türkiye'nin bazı illerinde gece maçları oynandığını ancak futbol şehri Bursa'da bu imkanların sağlanmadığını söyleyen Yıldız, "Bursa bir futbol şehri. Neden gerek Bursa'mız da, gerekse ilçelerimizde gece maçları oynanmasın? Görevi devraldığımızda sahalarımızın sorunlarını ivedilikte çözerek gece maçlarına uygun haline getireceğiz. Bursa ve ilçelerimizde belediye başkanlarımızla koordineli çalışarak hem kulüplerimizin yaşadığı sorunları hem de ailelerin beklentilerini gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Başkan Yıldız ayrıca, sponsorluklar, sağlıklı memuru ve sağlık çantaları, hakem atamaları, ilçe temsilcilerinin yetkili kılınması ve şeffaf yönetim anlayışlarına ilişkinde hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

TAM DESTEK GELDİ

Samimi bir havada gerçekleştirilen ziyarette Orhangazi'de ki futbol kulüp Başkan ve yöneticilerinin beklentileri de not alındı.

Toplantı sonrası kulüp temsilcileri tek tek söz alarak destek mesajları verdi.