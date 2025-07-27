Bu şehirlerden biri de Bursa oldu. Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayan yangınlar, uydu görüntülerine de yansıdı. İki farklı ilçede eş zamanlı çıkan yangınlar sosyal medyada dikkat çekti. Türkiye genelinde haftalardır devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Kamu kurumları tüm personel ve ekipmanlarıyla müdahalede bulunurken, bir bölgede yangın kontrol altına alınsa da başka bir şehirde yeni bir yangın başlıyor. Bu zincire eklenen Bursa yangını, Gürsu ve Kestel’de başlayarak Osmangazi ilçesine kadar yayıldı. Yangın kısa sürede 100 hektardan fazla ormanlık alanı etkiledi. Ekiplerin gece boyunca yürüttüğü yoğun mücadeleyle alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın, Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık köyünü de tehdit etti ve geniş bir alana yayıldı. Gürsu ve Kestel’de yangının yaklaştığı mahalleler tahliye edildi. Bursa - Ankara yolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Şehirde yangın nedeniyle kül yağışı görüldü. Yangının başlangıç saatlerini gösteren uydu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Gürsu ve Kestel civarından aynı anda yükselen dumanlar, yangınların kasıtlı çıkarıldığı yönünde iddialara yol açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, helikopterle yangın bölgesini havadan inceledi. Gürsu ilçesine bağlı TOKİ konutlarının yer aldığı İpekyolu Mahallesi’ne inerek bölgede devam eden çalışmaları yerinde takip etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 26 Haziran’dan bu yana 33 ilde adli soruşturmalara konu olan yangınlar çıktığını belirtti. Toplam 97 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 21’inin tutuklandığını, 47’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı. Dikkatsizlik, özensizlik, kasıt ya da diğer sebeplerle yangınlara neden olanlarla ilgili hukuki sürecin sürdüğünü ifade etti.