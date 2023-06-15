Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının doğru şekilde tespit edilmesi adına sık sık ilçe sakinleriyle bir araya geliyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şirinevler Spor Kulübü Lokali’nde bölge sakinleriyle bir araya geldi.

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Yıldırım belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlerin beklentilerini birinci ağızdan öğrendiklerini ve bu doğrultuda hizmetler hayata geçirdiklerini söyleyerek, “Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz. Yeter ki idealist olsunlar, vatan ve millet sevgisi ile işlerini doğru yapsınlar. Genç kardeşlerimizin dinamizmiyle ülkemizin çok daha güzel işlere imza atacağını inanıyorum. Yıldırım Belediyesi olarak tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.