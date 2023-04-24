Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Barış Manço Kültür Merkezi’nde hazırladığı etkinliklerle yüzlerce çocuk doyasıya eğlendi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Yıldırımlı çocukları birbirinden güzel etkinliklerle buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gün boyunca yüzlerce çocuğu ağırlayan Yıldırım Belediyesi, gerçekleştirdikleri sihirbaz gösterisi, müzikli drama gösterileri, yüz boyama etkinliği ve tiyatrolarla miniklere unutulmaz bir bayram yaşattı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gözlerindeki pırıltıda ülkemizin aydınlık geleceğini gördüğümüz ve küçücük bedenlerinde atan kocaman yürekleriyle bizleri geleceğe taşıyan çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Millet egemenlik ve istiklal yolunda mücadele eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i, kahraman şehitlerimizi ve istiklal yolunda gazi olmuş ancak aramızdan ayrılmış gazilerimizi de rahmet ve minnetle yâd ediyoruz” diye konuştu.