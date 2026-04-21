

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 09.00 ile 19.00 arasında Anadolu Mahallesi’nde su kesintisi yapılacak.

Kesintiden; Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Karınca Sokak, 3. Başaran Sokak, 9. Çelik Sokak, Ankara Yolu Caddesi, Seçkinler Sokak, Tutar Sokak ve 11. Bülbül Sokak arasında kalan bölge ve çevresinin etkileneceği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri önceden almaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA