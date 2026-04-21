İnegöl mobilya, ağaç işleri ve yan sanayi sektörleri açısından büyük önem taşıyan İMASKOP projesinde, uygulama süreçlerinin hızlandırılması ve yönetimsel istikrarın pekiştirilmesi amacıyla yeni bir görevlendirme yapıldı. Bu adım, sektörde güven tazeledi.

Yeniden göreve gelen Özcan Ayhan’ın, ortakların ve kamuoyunun beklentileri doğrultusunda projeyi gerçekçi ve sürdürülebilir bir zeminde tamamlamayı hedeflediği belirtildi. Ayhan’ın, görev süresi boyunca kararlı bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

Öte yandan proje süreçlerinin teknik, mali ve idari açıdan planlandığı şekilde ilerlediği, herhangi bir duraksama ya da belirsizlik bulunmadığı vurgulandı.

İMASKOP’TA SÜREÇ NET “ORTAKLAR MÜSTERİH OLSUN”

Yeni oluşan yönetimin, göreve başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Özcan Ayhan; “İMASKOP'un İnegöl’ün üretim gücünü dünya standartlarına taşıyacak devasa bir proje olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu süreçte önceliğimiz ortaklarımızın haklarını korumak, arsa edinimi, gelecekte inşaat süreçlerindeki teknik detayları titizlikle takip etmek ve birliği muhafaza etmektir. Ortaklardan aldığım kurucu başkanlık yetkisini üç kişinin isteği ile bırakıp projeyi riske atamazdım. Yeni yönetim kurulu, ortak akıl ve şeffaf yönetim anlayışıyla İnegöl sanayisi için büyük önem arz eden bu projeyi başarıya ulaştırmak adına çalışmalarına ara vermeden devam edecektir. Bu vesile ile istifa ederek görevleri son bulan, ancak kooperatif ortaklıkları devam eden kurucu üyelere İMASKOP için verdikleri emekler için teşekkür ederiz. Ortaklarımız müsterih olsunlar; projemizde en ufak bir sapma veya duraksama olmayacaktır. Süreç, planlandığı şekilde, teknik ve mali gerçeklikler çerçevesinde, kontrollü bir anlayışla ilerlemektedir. Gelecek süreçte yönetimimizi profesyonel desteklerle güçlendireceğiz. Süreçlerimizde mühendisler ve mimarlar ile sürekli görüşerek, bilimin ve tekniğin ışığında yol yürüyeceğiz. Bu süreçte en büyük önceliğimiz, bizlere güvenen ve İMASKOP’a inanan ortaklarımızdır. Ortaklarımızla her önemli kararı istişare ederek hep birlikte alacağız.” dedi.

İMASKOP’un bugünkü aşamasına gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Özcan Ayhan; "Bizlere bugünlere gelinceye kadar desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Eren Arslan, Milletvekilimiz Ayhan Salman, Belediye Başkanımız Alper Taban, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Yavuz Uğurdağ, Mobilyacılar Odası Başkanımız Yasin Altuntepe, Keresteciler Odası Başkanımız Kadir İlhan’a ve her zaman yanımızda olan diğer tüm Esnaf Odalarımızın mevcut ve geçmiş dönem başkanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. İMASKOP, İnegöl’ün ortak emeği, ortak aklı ve birlikte üretme iradesinin bir sonucudur. Bu birlik ve beraberlik ruhu ile projemizi tamamlamak için paydaşlarımızdan güçlü destek ve ortak iradeyle sektörümüze değer katmaya devam edeceğiz. Fuar sürecinde gündemi meşgul etmemek için açıklamalarımızı bugüne bıraktık.” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde Özcan Ayhan başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı da netleşti. Buna göre mevcut yönetim kurulu üyelerinden Sedat Seymen Başkan Vekilliği, Cemal Aktürk Kerestecilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Ahmet Güder ise Muhasip Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütecek.

Yönetim kurulu üyeliklerinde ise Zeynel Abidin Cavcı, Mustafa Yaşa ve Ozan Can yer aldı. Denetim Kurulu ise Murat Öztürk, Onur Karaduman ve Sadık Karameşe’den oluştu.