BUSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yunusemre Mahallesi; Samanlı Caddesinin batısı, Yunusemre Bulvarı kuzeyi, Dikenlik Caddesi, 2. Kasım Sokak, Arpacılar Sokak güneyi, Kazım Karabekir Caddesi, 1. Kızılırmak Sokak, 2. Yetiş Sokak, Yeşilinciler Caddesi, Beypınarı Sokak, Yenigün Sokak doğusunda kalan cadde ve sokaklarda, 20.08.2026 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Değerli hemşehrilerimize önemle duyurulur."

Kaynak: HABER MERKEZİ