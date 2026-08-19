Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Ramazan K. yönetimindeki 38 AGC 621 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Tahsin A. idaresindeki 16 CCB 249 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, 16 CCB 249 plakalı otomobilde bulunan Tahsin A., Fatma B., Esila A., Cafer A., Eylül A. ve Mahir Poyraz A. ile 38 AGC 621 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.