Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan operasyon ve kontrollerde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar arasında, 'gece vakti yağma' suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ö., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan D.G. ve 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.E.A. yer aldı.

Ayrıca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan F.C., çeşitli suçlardan toplam 9 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş., hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 8 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası bulunan N.K. ile uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.G. yakalandı.

Ekiplerin çalışmasında, 'çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeni ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. ile 'silahlı tehdit ve basit yaralama' suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.A. da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şahıs, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.