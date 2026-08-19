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Öte yandan, kazanın yaşandığı an başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Profesör Tezok Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, motosiklete çarptı.

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