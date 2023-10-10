Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, 71 mahallede planlanan program dâhilinde yol çalışmalarına devam ediyor.BURSA (İGFA) - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Samanlı ve Sakarya Mahallesi’ndeki asfalt serim çalışmalarını tamamlarken Şirinevler ve İsabey Mahallesi’ndeki çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan planlama sonucunda İsabey Mahallesi’ndeki 14 bin metrekarelik alana bin 700 ton asfalt, Şirinevler Mahallesi’ndeki 11 bin 500 metrekarelik alana da bin 400 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; “İlçemizin dört bir yanında asfalt serim ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Yıldırım’da bulunan cadde ve sokaklar her geçen gün daha estetik ve güvenli hale gelmiş oluyor. Ayrıca yaya ve araç ulaşımının daha kolay hale gelmesini de sağlıyoruz. Cadde ve sokaklarımızı tek tek yenilemeye devam edeceğiz” diye konuştu.