Kara yollarında yapılan inşaat, bakım ve onarımlar nedeniyle trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır. Özellikle belirli bölgelerde yaşanan çalışmaların etkisiyle yol trafiği aşağıdaki şekilde düzenlenmektedir:

Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım işleri sebebiyle Yalova yönü trafiğe kapatılmış, ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak devam etmektedir.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları, gece saat 22.00 ile 06.00 arasında şerit daralması gerektirmektedir.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde bakım ve onarım işleri nedeniyle Niğde yönünde sağ şerit kapatılmış, trafik diğer şeritlerden yönlendirilmektedir.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım işleri sebebiyle trafik kontrollü olarak ilerlemektedir.

Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerindeki yapım işleri, bölünmüş yolün bir kısmından iki yönlü trafiğe izin vermektedir.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünellerinin Konya-Antalya yönündeki sağ tüpü bakım ve onarım işleri nedeniyle kapatılmış, sürücüler servis yoluna yönlendirilmiştir.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 9. kilometresinde (Vakfıkebir şehir geçişi) hemzemin geçit yapım işleri nedeniyle trafik tek şeritten ilerlemektedir.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım işleri, bölünmüş yolün bir kısmından iki yönlü trafiği desteklemektedir.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım işleri nedeniyle trafik kontrollü olarak ilerlemektedir.

Erbaa-Niksar yolunun 4-5. kilometrelerinde kavşak imalat işleri sebebiyle trafik kontrollü olarak yönlendirilmektedir.

Bu önlemler, yol güvenliğini sağlamak ve yolculuk esnasında herhangi bir olumsuzluğu önlemek amacıyla alınmıştır. Trafik kurallarına ve yol işaretlerine dikkat etmek her zaman önemlidir.