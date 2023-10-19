Bursa’da hırsızlık şüphelisi bir kişi park halinde olan otomobile girip, 20 bin lira ve kredi kartlarını çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, polis ekipleri de ihbar üzerine oto faresini adım adım takip ederek yakaladı.

Merkez, Osmangazi ilçesine bağlı Kükürtlü Mahallesi’nde oturan Fatih S., aracını evinin bulunduğu sokaktaki otoparka park etti. İşe gitmek için evden çıkan kalkan Fatih Ş., bindiğinde otomobilinde bıraktığı kredi kartı, 20 bin lira para ve malzemelerinin araçta olmadığı fark edince durumu hemen polise bildirdi. Mağdur adamın imdadına yetişen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Amirliğine bağlı ekipler, inceledikleri güvenlik kamerasında çok sayıda suç kaydı bulunan S.K ve M.K’yı olduğunu tespit etti. Polis ekipleri adım adım takip ettiği iki şüpheliyi düzenlendikleri operasyonla yakalamayı başardı. Çalınan malzemeleri de bulan ekipler gerekli işlemlerin ardından mağdur olan Fatih S.’ye teslim etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli ise, adliyeye sevk edilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.