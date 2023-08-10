İnegöl Bursa karayolu üzerinde Gölbaşı mevkiinde özel otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kaza da anne ve oğlu yaralandı. Kaza da araçta sıkışan anneyi itfaiye ekipleri çıkardı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl Bursa karayolu üzerindende Gölbaşı mevkiinde 11 ABK 405 plakalı hafif ticari araç ile 16 AVD 438 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan anne ve oğlu yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralı anne itfaiye ekipleri tarafından çıkarılken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.