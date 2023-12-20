Bursa’nın Karacabey ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamalarda 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, 1 haftadır ilçe genelinde düzensiz göç ile mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ilçede yapılan uygulamalarda, 82 yabancı uyruklu kişinin sorgulaması yapıldı. Evrak eksikliği tespit edilen 12 yabancı uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerinin adından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Ayrıca, düzensiz göç ile mücadele kapsamında uygulamaların aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.