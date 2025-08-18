Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme sürecinde henüz uzlaşma sağlanmadı. Hükümetin yaptığı zam tekliflerini yetersiz bulan memurlar bugün iş bırakma eylemi yapıyor.

2 TEKLİF DE KABUL EDİLMEDİ

Hükümetten yapılan ilk teklifte 2026'nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 zam, 2027'nin her iki yarısı için de yüzde 4 zam teklif edilmişti. Teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesinin ardından hükümet cuma günü yeni bir zam teklifi yapmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, cuma yapılan ara müzakereler sonrasında taban aylığa 1000 lira ek artış teklif ettiklerini duyurmuştu. Ancak bu teklif de memur temsilcileri tarafından yeterli bulunmadı ve iş bırakma kararı alındı.

HASTANE BOŞ KALDI

İnegöl Devlet Hastanesinde iş bırakan memurlar nedeniyle boş kaldı.

İŞTE İŞ BIRAKMA KARARI ALAN KONFEDERASYONLAR

Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Devlet Memurları Konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu, Çalışan Sen, Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu, YURT-Sen, Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu, Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (Asim-Sen).

GÖZLER SON TOPLANTIDA

Sendikaların iş bırakma eyleminin ardından 19 Ağustos'ta yapılacak toplantı kritik önem taşıyor. Bu toplantıda ya anlaşmaya varılacak ya da süreç Hakem Kurulu'na taşınacak.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen olarak 2026'nın birinci altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam teklif ediyor. 2027'nin birinci altı ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam, yüzde 20 oransal zam ve ikinci altı ayında yüzde 15 artış talep ediyor.